على طريقته الخاصة.. هشام ماجد يهنئ أكرم حسنى بعيد ميلاده

نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جددة تجمعه بالفنان اكرم حسنى و احمد فهمى و شيكوو علق هشام ماجد على الصورة : "زى النهاردة اتولد واحد من اظرف خمسة على وجه الارض .. انه الاكرم الحسنى .. كل سنة و انت اظرف و اتفه من السنة اللى قبلها"و تفاعل متابعى هشام ماجد من الصورة مهنئين الفنان اكرم حسنى بعيد ميلاده متمنين له الساعدة و النجاحو يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسنى كان فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسني وأمينة خليل وإخراج محمد سامى أيضا.