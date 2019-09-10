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فن

على طريقته الخاصة.. هشام ماجد يهنئ أكرم حسنى بعيد ميلاده

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
شروق حمدى
نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جددة تجمعه بالفنان اكرم حسنى و احمد فهمى و شيكو

و علق هشام ماجد على الصورة : "زى النهاردة اتولد واحد من اظرف خمسة على وجه الارض .. انه الاكرم الحسنى .. كل سنة و انت اظرف و اتفه من السنة اللى قبلها"

و تفاعل متابعى هشام ماجد من الصورة مهنئين الفنان اكرم حسنى بعيد ميلاده متمنين له الساعدة و النجاح

و يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسنى كان فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسني وأمينة خليل وإخراج محمد سامى أيضا.

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