مؤتمر صحفي لـ مدرب الأهلي في غينيا الاستوائية

يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة؛ للحديث عن مباراة كانو سبورت المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢لبطولة افريقيا .



ويتحدث المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادات الأهلي للمباراة, وأهميتها بالنسبة للأهلي في هذا التوقيت.



ويختتم الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت غينيا السادسة بتوقيت القاهرة على استاد مالابو، وهو نفس الملعب الذي تقام عليه المباراة.



