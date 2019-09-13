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حوادث

النيابة تستدعي رئيس نادي الطالبية لاستكمال تحقيقات غرق طفل ببالوعة صرف

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:37 م
الطفل ياسين ضحية
الطفل ياسين ضحية بلاعة الصرف
ندى حمودة _ أحمد مهدي
قال المحامي كريم الخطيب، محامي أسرة الطفل ياسين الذي لقي مصرعه غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، أنه تم تجديد حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة ١٥ يوم لجلسة ٢٥ سبتمبر المقبل، على ذمة الاتهامات الموجهة له بالإهمال الجسيم، الذي تسبب في وفاة الطفل ياسين عماد في العمرانية.

وأشار "الخطيب" الي أنه سيتم نظر تجديد حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة ١٥ يوما في جلسه ١٧ سبتمبر المقبل.

وأكد أنه جاري تفريغ الكاميرات الي جانب طلب النيابة حضور رئيس نادي الطالبية وآخرين لإستكمال التحقيقات في وفاة الطفل ياسين إثر سقوطه في بالوعه صرف صحي بمنطقة الطالبية.

وأضاف "الخطيب" أنه يكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء النيابة علي الجهد المبذول من جانبهم لحفظ الحقوق والحرص علي محاسبة المقصرين في حق الوطن والمواطنين.

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