من المنافسة إلى الفوز .. مدحت العدل رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين

توج السيناريست مدحت العدل رئيسًا لجمعية المؤلفين والملحنين بعد الانتخابات التي اجرت اليوم بينما فاز عدد من الشعراء البارزين بمنصب العضوية وهم: مصطفى مرسي، هاني عبد الكريم، فوزي إبراهيم، عمر الفاروق، ومحيي الدين يوسف.

وفي صفوف الملحنين، جاءت أسماء الفائزين كالآتي: سيد الشاعر، حسن إش إش، حسن دنيا، ماجد عرابي، وشريف حمدان.

وشهدت الانتخابات حضورًا لافتًا من كبار الفنانين وصناع الأغاني، من بينهم د. مدحت العدل، الفنانة فاطمة عيد، مصطفى مرسي، سيد الشاعر، شريف حمدان، فوزي إبراهيم، حسن دنيا، جمال بخيت، وشكري الفار، حيث حرص الجميع على المشاركة في هذا الحدث الفني المهم.

وتعد هذه الانتخابات فرصة لتجديد دماء الجمعية وتعزيز دورها في دعم وتأهيل الملحنين والمؤلفين .

وكان عُقد خلال الأيام الماضية اجتماعا بين الدكتور مدحت العدل رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وطارق نور رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يضمن سداد حقوق الأداء العلني لأعضاء الجمعية مقابل استغلال مصنفاتهم وعرضها على القنوات والإذاعات التابعة للشركة المتحدة.