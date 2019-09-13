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اقتصاد

المالية تبدأ تطبيق تشاركية الموازنة خلال العام المالي المقبل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:04 م
سارة عيد
سارة عيد
محمد يحيي
كشفت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، عن بدء تطبيق استراتيجية وزارة المالية ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ في مبدأ تشاركية الموازنة العامة للدولة اعتبارا من العام المالي 2021/2020 المقبل واعتماد آلية فعالة لإشراك المواطن المصري في إعداد موازنة بلاده.

وقالت "عيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن تفعيل تشاركية الموازنة خلال العام المقبل والمقرر تطبيقه تدريجيا بمعدل سنوي؛ جاء بعد نجاح " المالية" في نشر وإعداد موازنة المواطن تحت مفهوم " اعرف موازنة بلدك" علي مدي 4 أعوام مالية سابقة وبصورة دورية.

وأكدت "عيد" أن وزارة المالية نجحت علي مدي الفترات السابقة في تأهيل المواطن البسيط لمعرفته ببنود الموازنة العامة من حيث الإيرادات والمصروفات بأسلوب مبسط وباستخدام الرسوم البيانية السهلة؛ لوجود اهتماما لدي الحكومة بزيادة وعي المواطنين بحقوقهم الاقتصادية وإشراكهم في الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة ضمن منطلقات الشفافية والحوكمة.

وقالت إن مبدأ تشاركية الموازنة العامة والمقرر تطبيقه بصورة تدريجية اعتبارا من العام المالي المقبل، يستند علي خطة عمل واضحة المعالم من بينها تدريب المدربين وتنظيم الحملات الترويجية الملائمة بالتعاون مع المجتمع المدني علي مستوي محافظات مصر بما في ذلك الشباب والمرأة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.

وكانت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، شاركت اليوم في مبادرة " اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية" علي هامش زيارتها علي رأس وفد من وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطبيق مبادئ الموازنة التشاركية والتي تستهدف المبادرة تطبيقها خلال السنوات القادمة في عدد كبير من المحافظات.

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