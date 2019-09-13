مريضة ومش قادرة تتحرك .. الداخلية تستجيب لإغاثة مسنة ونقلها إلى المستشفى

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة فى مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقى العلاج.



البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوجود ربة منزل -67 سنة- "مريضة وغير قادرة على الحركة"، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.



وبالانتقال لمحل البلاغ، تم فتح باب الشقة فى وجود الجيران، وتبين أنها تقيم بمفردها وتعاني من "كسر" وسبق تركيب مفصل صناعى لها ولا تستطيع الحركة، حيث تم نقلها للمستشفى بمعرفة رجال الشرطة والاستمرار معها أثناء الكشف عليها وحتى عودتها لمنزلها.



ولاقى ذلك تقدير واستحسان المواطنين لسرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ، مما ساهم فى مساعدة المريضة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.