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حوادث

مليون و173 ألف عملات مختلفة.. سقوط رئيس شركة صرافة يتاجر فى النقد الأجنبي.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:50 م
عملات اجنبية ومصرية
عملات اجنبية ومصرية
محمد صبري - إسلام مقلد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه فى العديد من قضايا الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه فى أحد قضايا الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وأحد معاونيه (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل مسكن المتحرى عنه.

وضُبطا بحوزتهما على مبلغ 156686 دولارا أمريكيا، 45350 ريالا سعوديا و36385 يورو أوربى، و255 جنيها إسترلينيا و527,5 ديناراكويتىيا، و3015 درهما إماراتيا، و2371 ريالاقطريا، و895 دينارا أردنيا، و100 دولار كندى و50 ريالا عمانيا و28250 جنيها سودانيا و900000 جنيه مصرى.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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