الداخلية هتجبيلك حقك.. القبض على سائق تحرش بـ فتاة حذرت منه السيدات على فيس بوك

لم تتوقع فتاة في العقد الثالث من عمرها رد فعل أو تحرك أحد لشكواها من تحرش سائق تاكسي بها لفظيا بأسيوط فاكتفيت بتحذير الفتيات عبر صفحة الفيس بوك بنشر صورة رقم التاكسي.



ولكن فوجئت باتصال من إدارة مرور أسيوط للحضور للتعرف على سائق التاكسي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .



بداية القصة كانت فتاة تدعى " م. ر. ف " 26 سنة حاصلة علي بكالوريوس تجارة استقلت تاكسي بشارع المحافظة بمدينة أسيوط ولحظات وتوقف التاكسي وقام السائق بالحديث معها بعبارات غير لائقة وتخدش الحياء فأسرعت بالنزول ولحظات وحضرت سيدة وحاولت التشاجر معها بدعوى أن سائق التاكسي زوجها وعندما أخرجت الفتاة هاتفها لتصويرهما حاولا الهرب ولكن الفتاة تمكنت من التقاط صورة لأرقام التاكسي ونشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لتحذير الفتيات وانتشرت رسالة الفتاة على صفحات الفيس بوك بشكل سريع .



ومن خلال متابعة ضباط المرور صفحات المواقع الاجتماعي لرصد الشكاوى رصد ضابط بمرور أسيوط الشكوى وعلي الفور وعقب إخطار الضابط بمضمون الشكوى تم تكليفه من قبل اللواء أسعد الذكير مدير الأمن أسيوط بسرعة ضبط السيارة وقائدها حيث تمكن الضابط بعد اقل من 12 ساعة من ضبطه وتم تحديد هوية صاحبة الصفحة وتبين أنها تدعي " م .ر .ف " 26 سنة حاصلة علي بكالوريوس تجارة وتم استدعائها للتعرف علي السيارة وقائدها ويدعي " ع .ح .خ "34 سنة سائق ومقيم غرب البلد – دائرة قسم أول أسيوط حيث حضرت المبلغة لقسم ثان أسيوط وتعرفت علي السائق والسيارة وتم تحرير المحضر اللازم لها ووجهت اتهام للسائق بالتحرش اللفظي بها، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .



