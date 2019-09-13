ابوه شغال فى السعودية.. القبض على المتهمين بخطف طفل طلبوا فدية 2 مليون جنيه

ثلاثة أشخاص لم تتعد اعمارهم العشرين عاما ولكن تعدى تفكيرهم الإجرامي سنهم ليقرروا خطف طفل بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا في أسيوط بعد علمهم بعمل والده في السعودية وطلبوا فدية مليوني جنيه ولكن سرعان ما تبخر حلمهم وانكشف شيطانهم.



البداية عندما حضرت والدة الطفل وتدعى " هـ. ا. ع"45 سنة ربة منزل ومقيمة قرية بنى فيز دائرة المركز زوجة " س .ع .ش "50 سنة عامل بدولة السعودية الى مركز شرطة صدفا للبلاغ عن اختفاء نجلها " إ .س .ع "16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة بنى فيز الإعدادية؛ وبعد عودتها للمنزل جاء اتصال من هاتف نجلها على الهاتف الخاص بشقيقته " ر. س. ع" 16 سنة طالبة وأبلغها أنه مختطف وتحدث معها خاطفوه وطلبوا فدية قدرها 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.



فعادت والدة الطفل الى مركز الشرطة وابلغتهم بما حدث و نظرا لما تشكله الواقعة من خطورة إجرامية وجه اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية و العميد أحمد الراوي رئيس المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكب الواقعة ضم ضباط فرع بحث الجنوب وضباط مباحث مركز صدفا تنسيقا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.



توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " س .س .س " 21سنة ، و " ط .س .س " 19سنة ، و " ع .ع "مقيمين دائرة المركز عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به بالشريحة المستخدمة في الواقعة وارشد عن مكان احتجاز المختطف بمنطقة زراعية .



وتمكن ضباط المباحث من تحرير الطفل المختطف وكلفت إدارة البحث بتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



