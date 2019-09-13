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حوادث

بعد جوازه بأيام.. مجهولون يطعنون عاملا فى ظروف غامضة بالدقهلية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:25 م
نقل مصابين
نقل مصابين
همت الحسينى
سدد مجهولون طعنات لـ عامل ومتزوج حديثا أسفرت عن وجود تهتك وبتر جزء من الكلى اليسري بالدقهلية، وتحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن المتهمين. 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهلية يُفيد بورود بلاغ من مركز.بلقاس باصابه محمد. س.ط ٣٠ عاما عريس حديث ومقيم بقرية السماحية الكبري مركز بلقاس مصاب بعدد 4 طعنات وفور وصوله تم بتر جزء من الكلي اليسري لوجود تهتك رهيب بها.

وتببن من التحريات ان خلافا نشب بينه وببن زوجته قبل الواقعة بزمن قصير تم تشكيل فريق بحث للتوصل لمرتكبي الواقعة .
حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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