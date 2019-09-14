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أخبار البلد

مصر تُقدم شحنات مساعدات إلى الأشقاء في جنوب السودان

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
جانب من استقبال المساعدات
جانب من استقبال المساعدات
محمد وديع
وصلت شُحنتا مُساعدات مصرية إلى العاصمة جوبا على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، تتمثل في كميات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية، كما تصل ثلاث شحنات أُخرى من المُساعدات المصرية تباعًا أيام 13 و15 و16 سبتمبر الجاري، حيث تأتي تلك المساعدات لدعم إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقال بيان لوزارة الخارجية إنه كان في استقبال شحنة المساعدات الأولى التي وصلت مطار جوبا يوم 11 سبتمبر الجاري، كل من وزيرة الخارجية الجنوب سودانية "أوت دينق"، ووزير شئون رئاسة الوزراء "مارتن إيليا" بصفته سكرتير عام لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC.

وأكد السفير الدكتور أحمد بهاء الدين، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، خلال الاستقبال على دعم مصر الكامل للسلام والازدهار في جنوب السودان باعتبارها مسألة ذات أهمية قصوى، في حين عَبّرت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن شكرها العميق للشقيقة مصر على دعم السلام في جنوب السودان.

في سياق مُتصل، أعرب وزير الصحة الجنوب سوداني "د. رياك قاي" خلال استقباله شحنة المساعدات الثانية التي وصلت مطار جوبا يوم 12 سبتمبر الجاري، عن شكر بلاده لمصر التي تقف مع جنوب السودان في وقت الأزمات.

فيما أكد نائب وزير الخارجية الجنوب سوداني "دينج داو" أن تلك المساعدات جاءت بُناءً علي طلب لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، والتي زارت القاهرة للقاء رئيس الجمهورية مؤخرًا.
مصر تُقدم شحنات مساعدات إلى الأشقاء في جنوب السودان

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