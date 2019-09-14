شوط اول.. الاهلي الأخطر.. يهدر 3 أهداف وكانو سبورت لم يحضر.. فيديو

إنتهت احداث الشوط الاول بين فريقي الاهلي وكانو سبورت بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .



وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي وسط كانو سبورت للاستحواذ عليه وتسجيل هدف مبكر لآبراك لصفوف الفريق السنغالي .



وفي الدقيقة الرابعه ، جاءت أول فرصة حقيقة للنادي الاهلي من عرضية نفذها احمد فتحي قفز حمدي فتحي لها وسددها برأسية قوية لكن أعلي من المرمي بسنتيمترات .



وفي الدقيقة 17 أهدر مروان محسن هدفا محققا بعد تمريرة من احمد الشيخ بعد تسديدة قوية لتمر بجوار القائم الايمن .



وفشل لاعبو كانو سبورت في السيطرة على الكرة بعد مرور 30 دقيقة.



واعتمدت لاعبو كانو علي الكرات الطويلة خلف مدافعي الاهلي مستغلا لسرعات ، ولكن محمود متولي وأيمن أشرف تصدوا لتلك المحولات .



واهدر لاعبو الاهلي العديد من الفرص خاصة عن طريق رمضان صبحي ومروان محسن اللذين أربكا دفاعات كانو سبورت .



وسدد مجدي قفشة كرة قوية بعد مرواغة رائعه لدافع كانو سبورت ولكن ضعيفة فى يد الحارس الغيني.



أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي، لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن مناسفات ذهاب دور الـ 32 من مسابقة دوري ابطال افريقيا.



وشهدت تشكيلة الأهلي عدة مفاجأة بتواجد محمد مجدي قفشه أساسيا لأول مرة مع الأحمر.



وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - أحمد فتحي.



خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتجي - احمدي الشيخ.



خط الهجوم: رمضان صبحي ـ قفشه - مروان محسن.