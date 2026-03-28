إبراهيم فايق: جمهور الأهلي يضغط بذكاء.. وإبراهيم عادل يقترب من القلعة الحمراء

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن دور جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تمتلك وعيًا كبيرًا وقدرة على الضغط من أجل تصحيح المسار داخل النادي.

وقال إبراهيم فايق، عبر قناة MBC مصر 2، إن الجماهير لم تعد راضية عن مستوى بعض اللاعبين الحاليين، معتبرة أنهم لا يعبرون عن هوية الأهلي، وهو ما دفع الإدارة للاعتراف بوجود أخطاء.

وكشف أن اسم إبراهيم عادل مطروح بقوة داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة باتت قريبة من الحسم، وقد يتم حسم عدة ملفات تعاقدية خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما أشار إلى أن النادي لم يكن قادرًا على الاستغناء عن المدرب ييس توروب بسبب الشرط الجزائي، ما يجبر الإدارة على دعمه حتى نهاية الموسم، رغم وجود تحفظات على الأداء.

واختتم فايق بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب شاملة داخل الأهلي، سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين