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بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " جلسة تصوير لها جديدة جريئة.

وظهرت سلمي بمايوه اسود وترتدي عليه قميص أبيض بأكمام بدل البورنس وارتدت سلمي فبعة كبيرة وقيراط علي شكل ثعبان ذهبي كبير كما انها تخلت عن المكياج ووظهرت بطبيعتها ولكنها ركزت علي الإطلالة أكثر من التركيز علي ملامحها. 

والتقطت الصور سلمي في أجواء فندقية علي البسين وانهالت التعليقات علي سلمي بمجرد نشرها الصورة مما جعلها تثير الجدل بأول دقائق من نشرها. 


وكتبت سلمي تعليقا علي الصورة"Happy for my friends @kareemsn and @ganzouryahmed_ganz for opening this stunning Boutqiue hotel in Sahel @mazeejhotel great job guys 👏


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