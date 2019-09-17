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أخبار العالم

أول تحرك أمريكي داخل السعودية بعد هجوم أرامكو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:37 ص
أحد المنشآت التي
أحد المنشآت التي هوجمت
أحمد قاسم
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسئولين أمريكين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت محقيين عسكرييين لموقع الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي.

وقال المسئولون إن المحققين وصلوا إلى موقع الهجوم الأول في مدينة بقيق ويعكفون في الوقت الراهن على جمع معلومات بشأن الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر قولها إن مسؤولين سعوديين وأمريكيين يتحدثون عن احتمال أن تكون صواريخ كروز استخدمت في الهجوم وأطلقت من العراق أو إيران.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا، أمس، قالت فيه "في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف حوالي ( 50 % ) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة".

وأضاف البيان: أسفرت التحقيقات الأولية أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات، والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وأكمل البيان: "تدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

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