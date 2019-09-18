طريقة عمل ورق العنب بمذاق المطاعم.. احذري تخزينه بهذه الطريقة

طريقة عمل ورق العنب من الأكلات اللذيذة التى لا يستطيع أحد مقاومة طعمها الشهى بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية لأوراق العنب إليكِ مجموعة طرق صحية لتحضيره على طريقة أمهر الشيفات واسرار وتكات الطهى المختلفة أختارى منها الطريقة التى تفضلنها وفاجئى أسرتك بأشهى طريقة عمل ورق عنب على مائدة العزومات









8 أكواب ماء





نصف حبة ليمون (عصير فقط)





1 ملعقة صغيرة ملح





1 لفة من الورق العنب





طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالمقادير وتحضير الحشوة :





1 كوب أرز قصير الحبة (غير مطبوخ)





2 حبة بصل متوسطة الحجم (مفرومة فرماً ناعماً)





5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون





نصف كيلو من اللحمة المفرومة





1 مجموعة من الشبت الطازج (المفروم)





1 ملعقة طعام من أوراق النعناع (مفرومة)





ربع ملعقة صغيرة من الفلفل





2 كوب ماء





طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالخطوات





-يغلى 8 أكواب من الماء في وعاء كبير ، ويضاف عصير نصف حبة ليمون وملح.





- انزعى الأوراق بعناية أطفئ النار وضع الأوراق في الماء الساخن لمدة 3 دقائق.





-انزعى الأوراق وضعيها في وعاء ثم غطيها بالماء البارد. عندما تبرد وضعيها فى المصفاة ليس من غير المعتاد أن تتلف العديد من الأوراق الخارجية





لتحضير الحشوة ابدأ بنقع الأرز لمدة 10 دقائق بالماء الساخن





يقلى البصل في 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون





يمزج البصل مع اللحم المفروم والأرز وزيت الزيتون المتبقي والشبت والنعناع وعصير الليمون والفلفل في وعاء و تخلط جيدا باليد.





لملء الأوراق ولفها افصلى ورقة واحدة برفق وضعى الحشوة





قومى بطي أسفل الورقة فوق الحشوة وقومى بلف الورقة لأن الحشوة سوف تتوسع أثناء الطهي. .









طريقة عمل ورق العنب المصرى بالمقادير للشيف دعاء عاشور





4 ملعقة كبيرة زيت زيتون





ملح و فلفل





1/2 كوب عصير ليمون طازج





2 حزمة شبت مفرومة





4 حبات طماطم مقطعة شرائح للأرضية الحشوة





1 كوب أرز مغسول و منقوع في ماء دافئة لمدة ساعة‏





2 حزمة بقدونس مفرومة





1 كيلو ورق عنب





1/2 كيلو لحمة مفرومة قليل الدسم‎





4 بصل مفروم





2 حزمة كزبرة مفرومة





طماطم‎ ‎مفرومة‎ ‎





بهارات لحم





طريقة عمل ورق العنب المصرى بالخطوات ..





قومي بغلي أوراق العنب لمدة دقيقة ورفعها عن النار و‏تصفيها ضعي الأوراق تحت الماء البارد ثم صفيها ثانية و ضعيها جانبا.‏

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قومي بحشو ورق العنب بعد خلط كل مقادير الحشوة وإسكبي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورصي شرائح الطماطم في القاع ثم ضعي أوراق العنب لتشكل طبقات.





أغمري الوعاء بالماء ودعي الماء يرتفع عن الطبقة العلوية ب 1 سم وضعيه ‏على نار متوسطة لمدة 90 دقيقة ثم اضيفي عصير الليمون قبل رفعه عن ‏النار









طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان حامض حلو بالمقادير





كوب أرز





صلصة طماطم





شوربة كوارع





بقدونس





4 ملاعق دبس الرمان





كزبرة خضراء





شبت وفلفل حار





بصل وثوم





طماطم





بهارات وزعتر





حبهان وملح فلفل





جوزة الطيب وكمون





قرفة ونعناع طازج وكرفس





زيت ذرة





ورق لورا وحبهان





طريقة عمل محشى ورق العنب بدبس الرمان حامض حلو وبالكوارع :





* فى وعاء اسلقي الكوارع وأضيفى لها في جزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وماء





واتركيها حتى تنضج، واستخدمي مرقتها لتسوية المحشي





امزجى مقادير الحشوة من أرز و طماطم وبهارات محشى وقومى بلف المحشى وإضافة المرقة المعدة مسبقا وستدهشين بالنتيجة ..









½ كيلو ورق عنب مسلوق مسبقا





¼ كيلو لحم مفروم خالي الدسم





حزمة شبت وبقدونس وكزبرة





2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة





ملعقة زيت زيتون





طماطم مفرومة





ملح وفلفل وبهارات





¼ كوب عصير ليمون طازج





طماطم مقطعة شرائح للأرضية





طريقة عمل ورق العنب البارد بالخطوات ..





-فى وعاء يخلط الأرز والطماطم المكعبات والبصل واللحم وباقي المكونات جيدا.





- يتم حشو ورق العنب بالخلطة .





- ، في إناء، يوضع قليل من الزيت ثم شرائح الطماطم ثم يرص محشي ورق العنب





-يضاف الماء، ويترك على النار حتى النضج.





- قبل رفعه من على النار يوضع عصير الليمون





- بعد التسوية يتم رفع ورق العنب من على النار ويترك ليبرد ثم يتم الاحتفاظ به فى علب حفظ الطعام ويرش فوقها القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون





- قبل التقديم يتم وضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعتين .





نصف كيلو ورق عنب مسلوق

2 بصلة

2 حبة فلفل رومى صغيرة

3 حبات طماطم

ملعقة دبس رمان

كوب من اللحم المفرومة

حزمة كبيرة بقدونس أو حزمتين صغيرتين

ورق نص حزمة نعناع أخضر

2 كوب أرز مصرى

عصير 4 ليمونات

زيت زيتون

قرن فلفل حار

ملعقة صغيرة سكر

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود





طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة والرز بالخطوات





فى زيت الزيتون نشوح البصل والفلفل الرومى والحار

يضاف الأرز ويتم تقليبه على النار دقيقتين.

يتم رفع الأرز ونضيف جميع المقادير ويتم حشو ورق العنب

يضاف الماء مغلى وقليل من زيت الزيتون





طريقة عمل ورق العنب البارد بالمقادير ..





½ كيلو ورق عنب مسلوق مسبقا





¼ كيلو لحم مفروم خالي الدسم





حزمة شبت وبقدونس وكزبرة





2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة





ملعقة زيت زيتون





طماطم مفرومة





ملح وفلفل وبهارات





¼ كوب عصير ليمون طازج





طماطم مقطعة شرائح للأرضية





طريقة عمل ورق العنب البارد بالخطوات ..





-فى وعاء يخلط الأرز والطماطم المكعبات والبصل واللحم وباقي المكونات جيدا.





- يتم حشو ورق العنب بالخلطة .





- ، في إناء، يوضع قليل من الزيت ثم شرائح الطماطم ثم يرص محشي ورق العنب





-يضاف الماء، ويترك على النار حتى النضج.





- قبل رفعه من على النار يوضع عصير الليمون





- بعد التسوية يتم رفع ورق العنب من على النار ويترك ليبرد ثم يتم الاحتفاظ به فى علب حفظ الطعام ويرش فوقها القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون





- قبل التقديم يتم وضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعتين .



