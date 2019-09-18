تدريبات بدنية إضافية لثنائي الأهلي في نهاية المران

خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية في نهاية المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.



وأدى الثنائي تدريبات الجري حول الملعب تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.



ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المحلي المقرر إقامته مساء بعد غدٍ الجمعة.