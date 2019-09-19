بعد عام من خلع الحجاب... حلا شيحة بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت حلا شيحة بإطلالة ناعمة ومختلفة في مهرجان الجونة السينمائي، وقد اختارت فستان باللون الأبيض الناعم، ومن الحرير، مع حزام من منطقة الحضر، وهو ما ابرز من نعومتها واناقتها.



وتركت حلا شيحة شعرها منسدلا عبر اكتافها، حيث قامت بتغير تسريحة شعرها وقصته عن التي تظهر به خلال صورها، واختارت ابراز ملامحها ببعض المكياج البسيط، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالأى لاينر، مع وضع اللون الأحمر كاحمر شفاه.



واكملت حلا شيحة إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات، فاختارت بعض الأساور باللؤلؤ على يديها، مع قرط ناعم من نفس الشكل على اذنيها، ومع حقيبة بجلد الثعبان باللون الابيض، لتبرز وتكمل من إطلالتها.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري