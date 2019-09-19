ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عام من خلع الحجاب... حلا شيحة بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:05 م
آية التيجي
ظهرت حلا شيحة بإطلالة ناعمة ومختلفة في مهرجان الجونة السينمائي، وقد اختارت فستان باللون الأبيض الناعم، ومن الحرير، مع حزام من منطقة الحضر، وهو ما ابرز من نعومتها واناقتها.

وتركت حلا شيحة شعرها منسدلا عبر اكتافها، حيث قامت بتغير تسريحة شعرها وقصته عن التي تظهر به خلال صورها، واختارت ابراز ملامحها ببعض المكياج البسيط، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالأى لاينر، مع وضع اللون الأحمر كاحمر شفاه.

واكملت حلا شيحة إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات، فاختارت بعض الأساور باللؤلؤ على يديها، مع قرط ناعم من نفس الشكل على اذنيها، ومع حقيبة بجلد الثعبان باللون الابيض، لتبرز وتكمل من إطلالتها.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج ناعم.. كندة علوش تبهر متابعيها بصورة جذابة

بـ بنطلون مقطع.. ساندي تتألق بإطلالة بيضاء كاجوال

بعيون جريئة.. مي سليم تبرز أنوثتها بـ اطلالة مثيرة

بالورود الحمراء وشعر قصير.. إيفانكا ترامب بإطلالة انثوية في الأرجنتين

بـ جيب قصير وتاتو .. طليقة على ربيع بإطلالة عفوية ناعمة

بفستان كب.. غادة عادل بإطلالة وهمية وناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

صراع أهلاوي على منصب مدير منتخب مصر الوطني

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

رغم تعيين حسام البدري.. تعليق مثير من فرج عامر عن مدرب المنتخب

انهيار أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل مثيرة

من رانيا يوسف لـ منى زكى.. 20 إطلالة من مهرجان الجونة أثارت الجدل

بـ فستان يزيد من وزنها.. ريا أبي راشد تصل احتفال مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأوف شولدر وكعب عالى.. إيناس الدغيدي تتألق فى مهرجان الجونة السينمائى

الإطلالة الأكثر إثارة.. فنانة تونسية تثير الجدل بفستانها في افتتاح الجونة

مابتكبرش أبدا.. شيرين رضا بإطلالة شفافة في مهرجان الجونة