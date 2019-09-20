جولة لوزارة الآثار بمتحفي الحضارة والمصري الكبير.. غدا

تنظم وزارة الآثار جولة في متحفي الحضارة والمصري الكبير غدا السبت، تبدأ في متحف الحضارة لحضور مراسم فك تغليف تابوتين ومومياواتين لكبار رجال الدولة قادمة من المتحف المصري بالتحرير.



وتبدأ بعدها جولة تفقدية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بقاعات المتحف تمهيدًا لافتتاحها ونقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها بقاعات متحف الحضارة.



ينتقل بعدها المشاركون في الجولة الي المتحف المصري الكبير بميدان الرماية،وذلك لحضور مراسم فك تغليف ٣ تماثيل ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير.



وتتضمن زيارة المتحف المصري الكبير زيارة تابوت الملك توت عنخ امون بعد انتهاء اعمال تعقيمه و إخراجه من خيمة التعقيم.