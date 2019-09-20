ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

جولة لوزارة الآثار بمتحفي الحضارة والمصري الكبير.. غدا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:25 ص
تابوت توت عنخ أمون
تابوت توت عنخ أمون
علاء المنياوي
تنظم وزارة الآثار جولة في متحفي الحضارة والمصري الكبير غدا السبت، تبدأ في متحف الحضارة لحضور مراسم فك تغليف تابوتين ومومياواتين لكبار رجال الدولة قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

وتبدأ بعدها جولة تفقدية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بقاعات المتحف تمهيدًا لافتتاحها ونقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها بقاعات متحف الحضارة.

ينتقل بعدها المشاركون في الجولة الي المتحف المصري الكبير بميدان الرماية،وذلك لحضور مراسم فك تغليف ٣ تماثيل ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

وتتضمن زيارة المتحف المصري الكبير زيارة تابوت الملك توت عنخ امون بعد انتهاء اعمال تعقيمه و إخراجه من خيمة التعقيم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تغليف ونقل تابوت توت عنخ آمون من الأقصر للمتحف الكبير في 10 ساعات

وزيري: توابيت توت عنخ آمون الثلاثة ستعرض لأول مرة في المتحف المصري..فيديو

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

السيسي يكلف بتطوير المتحف المصرى بالتحرير.. ومدبولي يوجه برفع كفاءته والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة.. ويستعرض مسار نقل المومياوات الملكية

موكب يليق بملوك مصر.. الآثار تعلن أسباب تأجيل نقل مومياوات التحرير إلى متحف الحضارة

ترشيحاتنا

بـ قوام ممشوق وفستان جريء.. ياسمين صبري تتمسك باللون الأخضر فى مهرجان الجونة

بـ فستان ابيض.. زوجة احمد الفيشاوي تثير الجدل على السجادة الحمراء لـ الجونة

التفاصيل الكاملة لجريمة قتل "ملاك قنا البريء" بداية من الاختفاء حتى العثور على جثته

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي

رقيق جدا.. أسماء أبو اليزيد بفستان أبيض يبرز جمالها

بفستان أنيق .. شيرى عادل برفقة معز مسعود فى مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرانيش ومنفوش... نجمات فقدن البساطة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

رقيق جدا.. أسماء أبو اليزيد بفستان أبيض يبرز جمالها

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان الجونة