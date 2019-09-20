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أخبار العالم

بعد صفعة مورو.. إخوان تونس يدعمون المرشح قيس سعيد في جولة الإعادة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:38 م
المرشح قيس سعيد
المرشح قيس سعيد
رحيم يسري
أعلنت حركة النهضة التونسية - إخوان تونس- أنها ستدعم المرشح الأستاذ الجامعي قيس سعيد في جولة الإعادة، وذلك بعد تراجع مرشح الحركة عبد الفتاح مورو للمركز الثالث خلال الدولة الأولى من الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحزب عماد خميري لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، إن "النهضة اختارت أن تساند خيار الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعيد في الدورة الثانية من الرئاسية".

وجاء قيس سعيد في المرتبة الأولى متصدرا نتائج التصويت بنسبة 18.4% وبعده منافسه في جولة الإعادة المرشح السجين نبيل القروي المتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال بنسبة 15,6% من الأصوات.

وكان مرشح النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 12,9% من الأصوات.

من جانبه أعلن رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن "المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد اجتمع وهو يساند قيس سعيد"، مؤكدا أنه لاحظ توجها واضحا للغالبية نحو دعم قيس سعيد.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشورى في حركة النهضة مطلع الأسبوع المقبل لإضفاء طابع رسمي على دعم المرشح سعيد، وفقا للحزب.

جدير بالذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هنأ قيس سعيد بفوزه على صفحة الحزب على موقع فيسبوك عقب انتهاء الدورة الأولى من الانتخابات.

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