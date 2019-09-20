ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تتخطى 11 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:05 م
أصالة - جابوا سيرته
أصالة - جابوا سيرته
سعيد فراج
حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 11 مليونا و41 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، أمس الأول عبر يوتيوب.

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

وكانت أصالة نصري قد طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 أغان مختلفة.. طرح ألبوم أصالة الجديد في قربك حصريا عبر تطبيق Deezer

جابوا سيرته لـ أصالة تحقق 1.8 مليون مشاهدة في أقل من يومين

جابوا سيرته لـ أصالة تحقق 2.5 مليون مشاهدة

جابوا سيرته.. أغنية أصالة تحقق 4 ملايين مشاهدة فى 4 أيام

جابوا سيرته لـ أصالة تقترب من 6 ملايين مشاهدة

ألبوم أصالة الجديد في قربك يحصد 30 مليون مشاهدة خلال شهر واحد

ترشيحاتنا

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بتطبيق لعبة الشطرنج في سوبر الزمالك

عضو فى الجهاز الفنى لـ الزمالك يرحل عقب السوبر بموافقة مرتضى منصور

ريهام عبد الغفور توجه رسالة لشقيقها .. والجمهور: ربنا يحفظكم لبعض

صعدت به سلم المجد وخسف بها الأرض.. سر طلاق تحية كاريوكا ومحرم فؤاد

رسالة من دار الإفتاء لمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .. فيديو

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور