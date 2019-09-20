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مرأة

كـ النار المشتعلة.. إطلالة جديدة لـ نسرين طافش

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:29 م
نسرين
نسرين
قسم المرأه
نشرت نسرين طافش فيديو جديدا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جذابة.

وأطلت نسرين طافش بـ فستان كت مجسم باللون الذهبي ومن ذيلة يأخذ اللون الاحمر كالنار المشتغلة، ولم تتكلف فى وضع الميكب حيث وضعت ما يناسب إطلالتها وبشرتها البرونزية.

ولم تبالغ في اقتناء الإكسسوارات واختارت خاتم رقيق وقرط مناسب لإطلالتها، وكان شعرها يأخذ تسريحة ذيل الحصان مما أبرز جمال إطلالتها.

وإليكم الفيديو....

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