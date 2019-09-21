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تعليم

انتظام الدراسة بصيدلة طنطا وإقبال كثيف للطلاب..صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:22 م
انتظام الدراسة بصيدلة
انتظام الدراسة بصيدلة طنطا
أحمد على
تفقد الدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كلية الصيدلة في أول أيام الدراسة بالعام الجامعي 2019/2020، بناءً على توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بالمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، والتى رافقه فيها الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على سير العمل داخل الكلية وتواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل قاعات المحاضرات ، موجهًا الطلاب بضرورة الاستفادة من خبرات أساتذتهم ، مؤكدًا أن الجامعة توفر أوجه الرعاية الكاملة لأبنائها الطلاب.

وتابع نائب رئيس الجامعة الإجراءات التي تم إقرارها للتسهيل على الطلاب ومنها إعلان جداول المحاضرات على البوابة الالكترونية للكلية ، وتوافر إمكانية قيام الطلاب بالتسجيل في مقررات الفصل الدراسي الأول الكترونيا .

كما تمنى عاما جامعيا حافلا بالنجاح والتفوق للطلاب، بالإنجازات والتقدم لكافة كليات الجامعة.
انتظام الدراسة بصيدلة طنطا وإقبال كثيف للطلاب..صور
انتظام الدراسة بصيدلة طنطا وإقبال كثيف للطلاب..صور
انتظام الدراسة بصيدلة طنطا وإقبال كثيف للطلاب..صور

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