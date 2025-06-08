عضو بسفينة المساعدات المتجهة لغزة: إسرائيل عطلت أجهزة الملاحة

نشر تياجو أفيلا مقطع فيديو على صفحته الشخصية بمنصة إكس لتواصل الاجتماعي متهما إسرائيل بتعطيل أجهزة الملاحة في السفينة مادلين.

كانت السفينة مادلين على بُعد 160 ميل بحري من غزة عندما تعطلت أجهزة الملاحة، ويظهر جهاز تحديد موقع السفينة إنهم متواجدين في مطار أردني بدلا من البحر.

واتهم فيلا إسرائيل بالتشويش على أجهزتهم، معربا عن تخوفه من التعرض إلى هجوم عسكري على السفينة التي تحمل مساعدات إنسانية لغزة.

كانت قد انتشرت أنباء صباحا عن تحليق مسيرات إسرائيلية فوق سفينة الحرية مادلين قبل أن تعطل أجهزتها، وناشد أحد أعضائها وزارة الخارجية الفرنسية التدخل لحماية السفينة من القوات الإسرائيلية التي تستعد لمهاجمتهم.

جاء ذلك عقب قرار وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي كاتس بمنع دخول السفينة مادلين إلى قطاع غزة، وكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

وقد أبحرت السفينة مادلين من السواحل الإيطالية بواسطة ناشطة المناخ جريتا جروثبرج من أجل إنقاذ مليون ونصف مليون إنسان حسب ما قالته جريتا بوقت سابق.