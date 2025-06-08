جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق مسيرات لملاحقة السفينة مادلين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجموعة من المسيرات لتلحق فوق سفينة الحرية مادلين التي تتجه إلى غزة بمساعدات إنسانية طبية.

وتحدث أحد راكبي السفينة،وهو الطبيب الفرنسي باتيست أندريه إلى وسائل الإعلام خوفا من التهديدات العسكرية الإسرائيلية التي تقترب من السفينة،وقال الطبيب بإن السفينة تبحر رغم التهديدات وإنه تواصل مع وزارة الخارجية الفرنسية للتدخل من أجل توفير الأمن والسلامة للسفينة.

وقرر وزير دفاع الاحتلال كاتس برفض دخول سفينة الحرية مادلين لغزة حتى لا ينسكر الحصار البحري الذي تقوم به إسرائيل حول قطاع غزة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقامت ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرج بتلك الرحلة البحرية من إيطاليا إلى غزة عبر البحر المتوسط من أجل كسر الحصار ولإنقاذ المدنيين.