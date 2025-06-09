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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر،  خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين:

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 49.59 جنيه.
سعر البيع: 49.69 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 31.99 جنيه.
سعر البيع: 32.29 جنيه.
 

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
 سعر الشراء: 36.11 جنيه.
سعر البيع: 36.33 جنيه.
 

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين:
بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 56.32 جنيه.
سعر البيع: 56.79 جنيه.
 

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 66.95 جنيه.
سعر البيع: 67.41 جنيه. 
 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
 سعر الشراء: 60.11 جنيه.
سعر البيع: 60.65 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الإثنين:
سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 6.88 جنيه.
سعر البيع: 6.91 جنيه.
 

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:
سعر الشراء: 34.34 جنيه.
سعر البيع: 34.71 جنيه.

إجازة رسمية

وبدأت إجازة عيد الأضحى للبنوك اعتبارًا من الخميس الماضي 5 يونيو 2025، وتستمر حتى اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، على أن تتم العودة للعمل صباح غدا الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار العملات الأوروبية أسعار العملات الآسيوية سعر الجنيه الإسترليني

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