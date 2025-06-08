حازم فتوح يكشف حقيقة العقد المنتشر من نيوم السعودي لزيزو

كشف حازم فتوح وكيل الللاعبين عن حقيقة العقد المنتشر الذي قدم لنادي الزمالك من نادي نيوم السعودي بشأن التعاقد مع زيزو

وكتب فتوح من خلال حسابه الشخصي انستجرام :""للتوضيح

ما يتم تداوله الآن في السوشيال ميديا . على أنه المستند الرسمي لعرض نادي نيوم . غير صحيح .

المستند الرسمي لعرض نادي نيوم . تم إرساله رسميا إلى رئيس النادي والى مستشاره . بشعار النادي والعلامة المائية . ويختلف شكلا ومضمونا . ".



وكان زيزو أمس قد صرح خلال لقائه مع إبراهيم فايق أن انضمامه للأهلي لم يكن بسبب المقابل المادي ولكن كان بسبب سوء تصرف أعضاء مجلس إدارة الزمالك معه.