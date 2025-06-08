إعلان صفقة زيزو يكسر الأرقام.. 51 مليون مشاهدة في 48 ساعة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تحقيق فيديو تقديم اللاعب أحمد سيد "زيزو" كصفقة جديدة للنادي الأهلي عبر المنصات الرسمية، رقمًا قياسيًا في عدد المشاهدات خلال وقت قياسي.

وكتب شوبير ، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":

"تقديم أحمد سيد «زيزو» لاعب النادي الأهلي عبر المنصات الرسمية يحقق رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في عدد المشاهدات بعدما تخطى الـ 51 مليون مشاهدة في خلال 48 ساعة فقط!".

ويُعد هذا الرقم إنجازًا تسويقيًا كبيرًا للنادي الأهلي، ويعكس حجم التفاعل الجماهيري والإعلامي مع صفقة ضم زيزو، التي تُعد من أقوى الصفقات في موسم الانتقالات الحالي.

كما يُظهر النجاح الجماهيري للإعلان اهتمامًا متزايدًا من الأندية المصرية بالجانب الرقمي والتسويق الرياضي، باعتباره أحد المحاور الأساسية في صناعة كرة القدم الحديثة.