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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الحفيظ : صفقة زيزو مثل صفقة السعيد للزمالك

زيزو
زيزو
منار نور

علّق الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على الجدل المُثار بشأن انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى صفوف الأهلي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في تقييم الصفقات بين القطبين.

وقال عبد الحفيظ خلال ظهوره في برنامج "اللعيب":"الزمالك خد عبد الله السعيد في وقت من الأوقات ووقتها الكل قال إنها ضربة معلم، ليه لما إحنا خدنا زيزو الناس مش بتقول نفس الكلام؟" 

ونجحت شركة الأهلي لكرة القدم في حصد أكثر من 100 مليون جنيه مكاسب مالية من وراء صفقة ضم أحمد مصطفى زيزو في أقل من 24 ساعة  من الإعلان عن ضمه، بخلاف توقع الحصول على 50 مليون جنيه أرباحا أخرى في الأيام المقبلة من خلال الإعلانات والرعاية والبرامج التليفزيونية ومكاسب ديجتال صفحات النادي.

ورغم أن صفقة زيزو انتقال حر، لكن شركة الأهلي لكرة القدم وضعت نظاماً تستطيع من خلاله جني أرباح أي صفقة وتسويقها، بحيث لا يتكلف النادي أي شيء من التعاقد معها في المدى القريب.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراته الودية الوحيدة في الثانية عشرة من منتصف ليل، حيث يواجه باتشوكا المكسيكي استعداداً لخوض بطولة كأس العالم للأندية، حيث أسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة برفقة الفريق المضيف إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.


 

سيد عبد الحفيظ الاهلي زيزو

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