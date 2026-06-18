لجنة السياحة بالبرلمان تطالب بصرف تعويضات للحجاج الذين لم يحصلوا على الخدمات المتفق عليها

كشف النائب عاطف بكر عجلان عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن مناقشة ٤ طلبات إحاطة مقدمة من النواب حول ما شهده موسم الحج الأخير من ملاحظات وشكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج المصريين في مشعري منى وعرفات موجها الشكر لوزير السياحة على توجيهاته بحل جميع المشكلات

وقال النائب عاطف عجلان انه شارك في الاجتماع برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى ممثلو وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وكشف النواب ان المشكلات التي واجهها الحجاج هذا العام تمثلت في فئة الحج السياحي و الخمس نجوم ، مؤكدين أن حصول الحاج على خدمة تليق به مسؤولية لا تقبل التهاون ووجب محاسبة المقصرين .

وطالبت لجنة السياحة بمجلس النواب بسرعة صرف تعويضات عادلة للحجاج الذين لم يحصلوا على الخدمات المتفق عليها وذلك من شركات تقديم الخدمات السعودية المتعاقدين معها

وأوصت لجنة السياحة بضرورة اجراء تحقيق محايد في جميع الوقائع و المخالفات التي تم رصدها في موسم الحج وموافاة اللجنة كتابيا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الوقائع حفاظا على حقوق الحجاج ومحاسبة المقصرين .

وأوضح النائب عاطف بكر عجلان انه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب وموجه إلى وزير السياحة بشأن ما تلقاه من شكاوى متعددة من الحجاج و اصحاب الشركات بسبب سوء الخدمات المقدمة للحج السياحي برنامج الخمس نجوم خاصة في مشعري عرفات و منى وسوء الطعام المقدم و المخيمات وتوافر المياه الكافية و دورات المياه و عدم العدالة في توزيع مساحات المخيمات.

ووجه النائب عاطف عجلان الشكر لـ وزير السياحة شريف فتحي علي استجابته الفورية لحل المشكلات وازاله المخالفات وأكد ثقته الكاملة في وزير السياحة ونجاحه في اداره كافه ملفات وزارة السياحة والطفرة السياحية التي تشهدها مصر بسبب مجهوداته غير المسبوقة وتقدير كافه المسؤولين السعوديين والدوليين فيه وفي ادارته لكافه الملفات السياحية.

وأكد النائب عجلان أن النتائج المتميزة للسياحة المصرية رغم الأوضاع التوترات السياسية بالمنطقة والعالم تعود إلى جهود الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي و ووزير السياحة شريف فتحي في تحسين الخدمات المقدمة و الترويج الجيد والبنية التحتية المتطورة .

وأوضح عجلان ان منظمة الأمم المتحدة للسياحة في تقريرها الصادر في يونيو 2026 كشفت أن مصر شهدت زيادة في عدد السياح الوافدين في الربع الأول عام 2026 بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر عام 2025 لتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالرغم من تراجع عدد السياح الوافدين في الشرق الأوسط بنسبة 14% في الربع الأول من عام 2026، متأثرًا بالصراع في المنطقة، كذلك ارتفعت الإيرادات السياحية في مصر بنسبة 8% في الربع الأول عام 2026 مقارنة بالربع ذاته عام 2025.