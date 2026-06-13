لجنة الحج تخصص 5 عمرات مجانية للصحفيين

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن تخصيص 5 عمرات مجانية للزملاء الصحفيين المراسلين من أعضاء اللجان النقابية بالمحافظات، وذلك في إطار حرص اللجنة على دعم الزملاء بالمحافظات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عددٍ منهم للاستفادة من خدمات النقابة.

وأوضحت اللجنة أن باب التقديم للعمرة المجانية يُفتح اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو، ويستمر حتى السبت الموافق 20 يونيو من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم: https://forms.gle/gxBdoyudKS2jAdab7

على أن يقتصر التقديم على الزملاء الصحفيين المراسلين بالمحافظات.

وأكدت اللجنة أن اختيار الفائزين سيتم من خلال قرعة علنية تُجرى بإحدى المحافظات، إلى جانب النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، بما يتيح للزملاء متابعة إجراءات القرعة بكل شفافية.

وأشارت اللجنة إلى تخصيص عمرة مجانية للنقابة الفرعية بالإسكندرية، التي تضم محافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وعمرة مجانية لمحافظات الدلتا، التي تشمل المنوفية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وعمرة مجانية لمحافظات شمال الصعيد، التي تضم الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وعمرة مجانية لمحافظات جنوب الصعيد، التي تشمل سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى عمرة مجانية لمدن القناة، التي تضم الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، والسويس، وسيناء.

وأضافت اللجنة أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن عددٍ من العمرات المجانية الجديدة، دون تحمل النقابة أو الزملاء الصحفيين أي أعباء مالية، على أن يتم إجراء قرعات علنية لاختيار الفائزين بها عقب الانتهاء من تنفيذ العمرات المجانية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك فور فتح باب العمرة.

كما أكدت لجنة الحج والعمرة استمرار مفاوضاتها مع شركات السياحة المتخصصة لاختيار أفضل برامج عمرة المولد النبوي الشريف، بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمات بأفضل الأسعار الممكنة لأعضاء نقابة الصحفيين.