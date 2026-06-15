استقبال أكثر من 65 ألف حاج.. مطار القاهرة يختتم موسم الحج بنجاح



أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عقب وصول آخر رحلات الحج اليوم ختام خطة تشغيل موسم الحج لعام 1447هـ / 2026م.

أظهرت الإحصائيات التشغيلية للفترة من 30 مايو حتى 16 يونيو 2026 استقبال 65,839 حاجاً على متن 390 رحلة جوية قادمة من مدينتي جدة والمدينة المنورة وبلغ عدد القادمين من جدة 40,090 حاجًا عبر 253 رحلة، فيما وصل 25,749 حاجًا من المدينة المنورة على متن 137 رحلة جوية.

وفي هذا السياق، صرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن موسم الحج لهذا العام، قد جاء ثمرة للتنسيق المتواصل بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة ضيوف الرحمن.

وقد حرصت الشركة على توفير كافة الإمكانات البشرية والتشغيلية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المطار.

وأشاد إسحق بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة وأداء جميع العاملين الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح، مؤكدا على استمرار العمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة بما يعكس مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة رئيسية لمصر، كما شدد إسحق علي استمرار جاهزية جميع القطاعات التشغيلية والخدمية بالمطار، بما يضمن الحفاظ على انسيابية الحركة وتقديم تجربة سفر متميزة لجميع الركاب