الزمالك يستعد لصرف مكافآت بطولة كأس مصر

يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك بتجهيز مكافآت بطولة كأس مصر، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ليتم صرفها في الأيام القليلة المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف مكافآت خاصة حال التتويج ببطولة كأس مصر.

ويسعى مجلس الإدارة لصرف المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة للاعبي الفريق الأبيض.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح مساء الخميس الماضي ، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.