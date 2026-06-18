خالد فتحي نائبًا لرئيس الاتحاد العربي لكرة اليد

فاز خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، وذلك خلال انتخابات الاتحاد العربي التي أُجريت اليوم على هامش أعمال الجمعية العمومية العادية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويُعد انتخاب خالد فتحي لهذا المنصب تأكيدًا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها كرة اليد المصرية على المستويين العربي والدولي، والثقة التي تتمتع بها الكوادر الرياضية المصرية داخل المؤسسات الرياضية القارية والعربية.

وشهدت الجمعية العمومية حضور ممثلي الاتحادات العربية الأعضاء، حيث تم اعتماد عدد من القرارات الخاصة بمستقبل اللعبة، إلى جانب انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد العربي لكرة اليد للدورة 2026 – 2028.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للدور البارز الذي يلعبه الاتحاد المصري لكرة اليد في دعم وتطوير اللعبة عربيًا، مستفيدًا من النجاحات التنظيمية والفنية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة على مستوى استضافة البطولات والنتائج المتميزة للمنتخبات الوطنية.

وأعرب خالد فتحي عن اعتزازه بالثقة التي منحته إياها الاتحادات العربية، مؤكدًا حرصه على العمل مع أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة من أجل تطوير مسابقات وبرامج الاتحاد العربي، وتعزيز التعاون بين مختلف الاتحادات بما يخدم مستقبل كرة اليد العربية.