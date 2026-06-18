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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة لكوت ديفوار.. إيلي واهي يغيب عن لقاء ألمانيا لأسباب إدارية

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم غياب المهاجم إيلي واهي عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم، بسبب عدم حصوله على التصاريح اللازمة لدخول الأراضي الكندية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن اللاعب لن يتمكن من مرافقة بعثة المنتخب إلى كندا، بعدما تعذر استخراج التصاريح الإدارية المطلوبة، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهة التلاعب في نتائج مباريات خلال فترة لعبه مع نادي نيس.

وأشار البيان إلى أن إيلي واهي سيبقى في الولايات المتحدة الأمريكية لحين عودة بعثة منتخب كوت ديفوار، مؤكدًا أن الاتحاد يواصل متابعة تطورات الموقف عن كثب، وسيعلن أي مستجدات رسمية فور توفرها.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره الألماني، يوم السبت، على ملعب BMO Field بمدينة تورنتو الكندية، ضمن منافسات كأس العالم.

كوت ديفوار كأس العالم ألمانيا

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