تحذير عاجل من "الحرارة الملعونة" في شهر بؤونة

حذر رئيس مركز التغير المناخي بوزارة الزراعة محمد علي فهيم من ارتفاع الحرارة مع حلول شهر بؤونة "أبو الحرارة الملعونة"، بين 8 يونيو و7 يوليو .

موعد بداية شهر بؤونة

وأوضح فهيم، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن بداية شهر بؤونة تتزامن مع انتهاء فصل الربيع؛ مشيرا إلى أن الشهر "يُعرف كشهر شديد الحرارة وتضرب بحرارته الأمثال"، وهو الشهر العاشر في السنة القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم.

شهر بؤونة بداية الصيف وفيه أطول نهار وأقصر ليل

وقال إن شهر بؤونة هو بداية الصيف وفيه أطول نهار وأقصر ليل، ومعناه باللغة القبطية "الحجر" بسبب قوة الحرارة والشمس فيه، مشيرا إلى أن من الأمثال التي تطلق على هذا الشهر من شدة حرارته، "بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة" و"بؤونة يفلق الحجر".

خطورة التعرض للشمس في بؤونة

وحذر فيهم من تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان القريب من محافظة أسوان جنوبي البلاد.

وتشهد مصر هذه الفترة طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة طقس اليوم الاثنين

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

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كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 35 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 21

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 37 20

السويس 36 21

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 34 21

نخل 34 14

كاترين 30 12

الطور 33 24

طابا 32 21

شرم الشيخ 38 28

الاسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 27 19

السلوم 32 20

سيوة 37 19

رأس غارب 37 25

الغردقة 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24