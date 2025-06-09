بلونات وحلوى .. متحف شرم الشيخ يبهر زواره في العيد .. صور

استقبل متحف شرم الشيخ السائحين والزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بـ توزيع حلوى العيد والبلونات، وُضعت داخل علبة مبهرة على شكل “خروف العيد”، في لمسة احتفالية تجمع بين التراث والفرحة الطفولية.



يأتي هذا في إطار حرص المتحف على تقديم تجربة متكاملة لزوّاره، تجمع بين المتعة والمعرفة، وتُرسخ قيمة الاحتفال بالمناسبات في أحضان التاريخ والحضارة المصرية العريقة.

متحف شرم الشيخ



يعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

ومن أبرز تلك القطع: قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالإضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.



