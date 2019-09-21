ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز بالقوة الضاربة أمام إنبى.. تعرف على التشكيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:19 م
بيراميدز
بيراميدز
منتصر الرفاعى
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه انبي في اللقاء الذي ينطلق عند دقات الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى للدوري:

ويضم التشكيل المختار:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: ويلفريد كانون وعبد الله بكري ورجب بكار ومحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد فاروق وإبراهيم حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

المهدي سليمان وإسلام عيسى وطارق طه وأحمد توفيق ومحمد عطوة وعبده لومالا ودودي الجباس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جون أنطوي يقود قائمة بيراميدز الإفريقية فى كأس الكونفيدرالية

رسميا بالقوة الضاربة.. تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا للزمالك غدا

الزمالك وبيراميدز.. أبناء الأبيض يهددون حلمه بالتتويج في نهائي كأس مصر

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

نهائي كأس مصر .. ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الزمالك

بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل الجزائر

ترشيحاتنا

عقوبات فى انتظار نادي الزمالك بسبب السوبر

عضو الأعلى للشؤون الإسلامية يعلق على فوز الأهلي بكأس السوبر..فيديو

نجمات تعرضن للسخرية بسبب الجونة السينمائي .. شاهد رد فعلهن

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

بعد فشل دعوات التجمهر.. المصريون يقاطعون مخططات المقاول الهارب محمد علي.. والإخوان يحاولون تضخيم الأحداث بالفبركة

كيفية أداء الصلوات الفائتة منذ سنين.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

بالصور.. افتتاح مسرحية اعترافات زوجية لـ هبة عبد الغني بحضور جماهيرى لافت