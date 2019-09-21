بيراميدز بالقوة الضاربة أمام إنبى.. تعرف على التشكيل

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه انبي في اللقاء الذي ينطلق عند دقات الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى للدوري:



ويضم التشكيل المختار:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: ويلفريد كانون وعبد الله بكري ورجب بكار ومحمد حمدي



خط الوسط: عمر جابر وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد



خط الهجوم: محمد فاروق وإبراهيم حسن



ويجلس على مقاعد البدلاء:



المهدي سليمان وإسلام عيسى وطارق طه وأحمد توفيق ومحمد عطوة وعبده لومالا ودودي الجباس