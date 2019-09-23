استعدادات واسعة بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في الفيوم

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع من إيمان ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، لبحث الخطوات الإجرائية لمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالفيوم فى معرض "تراثنا" الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من 2 – 6 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.





وأشار محافظ الفيوم إلى أن المعرض يشارك به 10 من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها المحافظة مثل منتجات النخيل والخوص والخزف والمنتجات الجلدية والسجاد اليدوي والكليم، وكذلك منتجات الأخشاب والمفروشات والمشغولات اليدوية، مؤكدًا أن مشاركة المحافظة فى مثل هذه المعارض يُسهم فى فتح أسواق جديدة وفرص تصديرية أمام القائمين على صناعة هذه المنتجات.





كما أكد المحافظ، حرص المحافظة على تشجيع ودعم الحرف والصناعات اليدوية للحفاظ على المهن التراثية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، كما تقوم المحافظة بتنظيم مهرجان تونس للخزف والفخار لعرض هذه المنتجات التى تشتهر بها المحافظة أمام زوارها من مصر ومختلف دول العالم.