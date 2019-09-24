فيلسوف العامية.. سيد حجاب تنبأ له صلاح جاهين بمستقبل باهر.. فأثرى الساحة بقصائده

استطاع أن يعبّر بقصائده عن أحوال البُسطاء، فاقتحمت أعماله بيوت المصريين، بأهم التترات التي لا تزال عالقة في الأذهان، وأطلق عليه "شاعر الغلابة"، إنه الشاعر سيد حجاب، الذي يحتفل صالون مصر المبدعة اليوم بذكرى ميلاده.



نشأة سيد حجاب وأول دواوينه



كان لنشأة سيد حجاب الذي ولد في 23 سبتمبر عام 1940، في مدينة المطرية بالدقهلية، تأثير كبير في شعره، وبدا ذلك واضحا منذ ديوانه الأول "صياد وجنية"، وكان من أصدقائه الفنان التشكيلي الكبير عبد المنعم السحراوي، فقد قاموا بأعمال فنية مشتركة بينهم منها عمل لمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية تحت عنوان "بلدنا بحيرة ومدنة"، و"ابن بحر" أشعار سيد حجاب ورسومات عبد المنعم السحراوي، وعندما كان سيد حجاب يسافر إلى فرنسا كان يلتقي هناك بصديقه عبد المنعم السحراوي الذي كان يقيم بفرنسا والجزائر.



وفي إحدى ندوات القاهرة، التقى حجاب، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ونشأت بينهما صداقة بعد هذا اللقاء، ثم تعرف إلى أستاذه الثالث صلاح جاهين الذي تنبأ له بأنه سيكون صوتا مؤثرا في الحركة الشعرية.



وفى منتصف الستينات من القرن الماضي احتفى المثقفون بأول ديوان له "صياد وجنية"، وبعده انتقل إلى الناس عبر الأثير من خلال مجموعة البرامج الإذاعية الشعرية "بعد التحية والسلام" و"عمار يا مصر" و"أوركسترا"، وقد كان الأبنودى يقدم معه البرنامج الأول بالتناوب، كل منهما يقدمه 15 يوما وبعد فترة انفصلا وبدأ كل منهما يقدم برنامجا منفصلا.



كما شارك سيد حجاب في الندوات والأمسيات الشعرية والأعمال التليفزيونية والسينمائية في محاولة للوصول للجمهور، وقدمه جاهين لكرم مطاوع ليكتب له مسرحية "حدث في أكتوبر".



طفولة سيد حجاب وتشجيع والده



كان والد سيد حجاب بمثابة المعلم الأول له في الشعر، فقد كان يشاهده في جلسات المصطبة الشعرية حول الموقد في ليالى الشتاء الباردة وهو يلقى الشعر للصيادين في مباراة يلقي فيها كل صياد ما عنده فكان يدون كل ما يقوله الصيادون ويحاول محاكاتهم وكان يخفى عن والده حتى أطلعه على أول قصيدة كتبها عن شهيد باسم "نبيل منصور"، فشجعه والده على المضى قدما في هذا الاتجاه حتى دخل المدرسة وصادق المعلم الثاني شحاتة سليم نصر، مدرس الرسم والمشرف على النشاط الرياضي، والذي علمه كيف يكتب عن مشاعر الناس في قريته.



برامج وجوائز سيد حجاب



قدم الشاعر سيد حجاب العديد من البرامج الإذاعية مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والذي التقى به في القاهرة، وتعد أهم تلك البرامج "بعد التحية والسلام"، و"عمار يا مصر"، و"الأوركسترا"، ثم انفصلا بعد ذلك، وعمل كل منهما بمفرده.



وحصل سيد حجاب على العديد من الجوائز والتكريمات، والتي من أهمها جائزة "كفافيس" الدولية لعام 2005 في الشعر عن مجمل أعماله، كما كرمه معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين، باعتباره أحد رموز الشعر، كما فاز بجائزة الدولة التقديرية للآداب.



ويعتبر سيد حجاب فيلسوف شعر العامية، حيث حملت أبياته الشعرية ررؤيته ومواقفه من الحياة، وقدم العديد من الكلمات الغنائية للأطفال، وكما قدم الكلمات العاطفية وتترات المسلسلات وغيرها.



وفي الخامس والعشرين من يناير من العام 2017، وفي ذكري الثورة التي احتفي بها، وآمن بها، وتغزل فيها، وافت سيد حجاب المنية، ليرحل عنا بجسده، تاركًا لنا كنز من الكلمات التي ستخلد ذكراه طويلًا.