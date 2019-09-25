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حوادث

تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
محمد عبدالله
جددت النيابة العامة حبس متهمين بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين وجيه صالح، ومحمد خفاجي، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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