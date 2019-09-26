اعرف السبب .. بكاء جماعي لركاب هذه الطائرة .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن هبوط اضطراري لطائرة في سيبيريا.



أكدت مصادر إعلام روسية أن 56 شخصا تلقوا إصابات مختلفة عقب هبوط اضطراري لطائرة ركاب في مدينة برناؤول جنوب شرق البلاد.



وأشارت مصادر في وزارة الصحة الروسية إلى أن المصابين جميعهم نقلوا إلى مستشفيات متخصصة وتم معاينتهم وعلاجهم، وأخرجوا جميعهم ما عدا امرأة واحدة كانت تعاني من رضوض في الكلى والعمود الفقري.



وقالت إحدى المسافرات التي كانت على متن الطائرة المذكورة "إن الرحلة جرت بشكل جيد إلى أن اقتربت الطائرة من مدرج الهبوط لنلاحظ حينها ظهور دخان في القسم الخلفي منها..



وتضيف إحدى المسافرات "أكثر ما جعلني أشعر بالخوف هو نظرات الخوف لأحد مضيفي الطيران الذي كان موجودا معنا على متن الطائرة، لقد بدأت بالبكاء وتلاوة الصلوات بعد أن لامست الطيارة أرض المدرج، كان على متنها الكثير من الأطفال، وجميعهم بدأوا بالبكاء".

