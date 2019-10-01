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أخبار البلد

مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:12 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نظم مكتب مصر للطيران ببكين تحت إشراف كمال رفعت، رحلة تعريفية لكبرى وكلاء شركات السياحة في العاصمة الصينية بكين لزيارة معالم القاهرة والأقصر.

يأتي هذا في إطار اهتمام مصر للطيران بتوسعة شبكة خطوطها المباشرة خاصة إلى مطارات مصر السياحية وتشجيعا لحركة السياحة الوافدة من الشرق الأوسط.

وأعرب الوفد السياحي عن سعادته بتواجده بمصر وزيارة معالمها السياحية، وأشادوا بتطوير مستوى خدمات مصر للطيران.
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة الصينية.. صور
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