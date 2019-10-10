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تعليم

البحث العلمي تعلن حاجتها لشغل منصب المدير الفنى للعلوم والتطبيقات التجريبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:53 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى، ومركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME). Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East |SESAME (http://www.sesame.org.jo) عن حاجتهم لشغل منصب المدير الفنى لـ Synchrotron-light للعلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق الأوسط (SESAME).

و من الجدير بالذكر أنه تم إنشاء SESAME في الأردن ، تحت رعاية اليونسكو. وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط باستخدام ضوء السنكروترون لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في الفيزياء، والكيمياء ، والبيولوجيا، وعلوم المواد، والتحقيقات البيئية والطبية، والدراسات الأثرية وغيرها من مجالات البحث ذات الصلة بالمنطقة....


ويمكن لكم معرفة المزيد عن التقديم وموعد الإغلاق من خلال هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/747-synchrotron-light-sesame
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