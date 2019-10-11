وزير البترول: نستهدف إنتاج 700 ألف برميل زيت خام يوميًا العام الجاري

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته لحقل إنتاج بدر 3 بمنطقة الصحراء الغربية، اجتماع عمل موسع مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجًا للزيت الخام بقطاع البترول والذى ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو ، وذلك لمتابعة تنفيذ خطط إنتاج الزيت الخام خلال العام المالى الحالي 2019/2020 ومراجعة وتقييم الأداء الانتاجى للشركات والوقوف على تطورات العمل والتعرف عن قرب على مايواجهها من تحديات .



وأكد المهندس طارق الملا في بداية الاجتماع أهمية زيادة القدرات الإنتاجية الحالية من الزيت الخام وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري،لافتًا إلى أن خطة الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام المالى الحالي الى حوالى 700 ألف برميل يوميًا .



وشدد الملا خلال الاجتماع على ضرورة العمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط رفع القدرات الإنتاجية من الزيت الخام وسرعة تنمية وربط الآبار الجديدة المكتشفة على الإنتاج موضحًا ان المرحلة الحالية تفرض تحديات كبيرة تتطلب سرعة الإنجاز والعمل بدون ابطاء لإضافة المزيد من الإنتاج الذى تحتاجه الدولة في استكمال مسيرتها التنموية لعدم وجود رفاهية الوقت في هذا المجال .



وتم خلال الاجتماع استعراض خطط شركات الإنتاج الست من جانب رؤساء الشركات ، وبرنامج العمل خلال الأشهر التسعة القادمة من العام المالى 2019/2020 لتحقيق اهداف الخطة والآليات التي تم اعتمادها للتنفيذ فضلا عن استعراض التحديات الرئيسية والحلول لمواجهتها .



ووجه الملا رؤساء الشركات خلال الاجتماع بالاهتمام بمتابعة معدلات الإنجاز وتنفيذ الخطط والمشروعات على الطبيعة والتواجد الميدانى في مواقع العمل بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات المثلى والقرارات السليمة في الوقت المناسب وتذليل كافة التحديات وحل المشكلات ، كما وجه بالاستمرار في تحقيق التكامل بين الشركات في منظومة العمل داخل المناطق الإنتاجية بما يوفر حلولًا لسرعة ربط آبار الزيت الخام المكتشفة على الإنتاج بإستغلال البنية الأساسية القائمة والتي تعد ميزة تنافسية قوية في تحفيز الشركات العالمية للاستثمار والعمل في مصر ، مشيرا الى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستكشاف والإنتاج والتي تساعد على تحسين إنتاجية الزيت الخام .



وشدد الملا على ضرورة الاستمرار في الالتزام الصارم بقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة واعطائها الأولوية الكاملة في مواقع عمل شركات الإنتاج باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي لا تحتمل اى تهاون او تقصير في التعامل معها ، ووجه رؤساء الشركات بالمراجعة الكاملة لكافة ضوابط واشتراطات الامن والسلامة داخل مواقع العمل والوقوف على تطبيقها والتطوير المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية لأهميتها البالغة في حماية أرواح العاملين والأصول الإنتاجية ، واتخاذ مايلزم لدعم وتطوير كفاءة وسائل الأمان الصناعى والوقاية من الحوادث.



ووجه الملا بالالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الإنتاجية وعدم الحيود عنها واعتماد آليات جديدة في تنفيذ الخطط تضمن سرعة وكفاءة تنفيذها و ان تكون هناك منظومة قوية لمتابعة الاعمال داخل الشركات ، مؤكدا على استمرار المتابعة والتقييم من جانب الوزارة والهيئات والشركات القابضة للاداء الانتاجى للشركات لتذليل التحديات وإعطاء دفعات قوية لتنفيذ الخطط .