صحيفة إنجليزية تهاجم مانشستر يونايتد بسبب الأهلي المصري

هاجمت صحيفة صن الإنجليزية فريق مانشستر يونايتد بعد تراجعه في أحدث تصنيف صادر من موقع clubworldranking العالمي.



وتصدر الأهلي التصنيف على المستوى الأفريقي والمحلي والثالث عربيا وتفوق على عدة فرق كبيرة في أوروبا أمثال روما الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.



وفي تقرير نشرته الصحيفة : مانشستر يونايتد يعيش أسوأ موسم له علي الإطلاق منذ 30 عاما في الدوري الانجليزي وأحتل المرتبة ال46 في التصنيف العالمي الحديث .



وأكملت الصحيفة: رغم أن التصنيف ليس عادلا بسبب اختلاف المستويات بين مسابقات الدوري في البلدان المختلفة إلا أن عددا كبيرا من الأندية تفوقت علي مانشستر يونايتد أبرزها الأهلي المصري .



جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 8 مباريات لعبها .