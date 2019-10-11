رامي رضوان: سرقة أغطية البالوعات كارثة.. وحي الهرم يطبق تجربة جديدة

قال الإعلامي رامي رضوان، إن سرقة أغطية البالوعات، كارثة تتسبب في كوارث أكبر وتسلب أرواح المدنيين.



وأضاف رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "حاولنا التفكير في حلول لمنع سرقة أغطية البالوعات، وطرحنا حلا قائما على غلق أغطية البالوعات بطريقة حلزونية ويكون في كل بالوعة شبكة حديد أسفل الغطاء لتجنب سقوط الأشخاص في البالوعة حال سرقة الغطاء".



وتابع رامي رضوان: "حي الهرم بدأ في تجربة جديدة بـ أغطية الصرف الصحي لتجنب سقوط الأفراد، وتم وضع شبكة من الحديد أسفل غطاء البالوعة لتجنب سقوط أحد فيها حال سرقة الأغطية".

