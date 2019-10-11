Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رامي رضوان: سرقة أغطية البالوعات كارثة.. وحي الهرم يطبق تجربة جديدة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:43 م
رامي رضوان
رامي رضوان
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي رامي رضوان، إن سرقة أغطية البالوعات، كارثة تتسبب في كوارث أكبر وتسلب أرواح المدنيين.

وأضاف رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "حاولنا التفكير في حلول لمنع سرقة أغطية البالوعات، وطرحنا حلا قائما على غلق أغطية البالوعات بطريقة حلزونية ويكون في كل بالوعة شبكة حديد أسفل الغطاء لتجنب سقوط الأشخاص في البالوعة حال سرقة الغطاء".

وتابع رامي رضوان: "حي الهرم بدأ في تجربة جديدة بـ أغطية الصرف الصحي لتجنب سقوط الأفراد، وتم وضع شبكة من الحديد أسفل غطاء البالوعة لتجنب سقوط أحد فيها حال سرقة الأغطية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسونة: تقاعس الحكومة عن حل سرقات أغطية البالوعات يسبب كوارث يومية

سرقتها تقتل الأطفال.. طلب إحاطة بشأن أغطية البالوعات

مصرع طفل الطالبية يجدد المطالبات بمواجهة كارثة سرقة أغطية بالوعات الصرف.. محلية النواب: المسئولية متشعبة بين جهات متعددة والتنسيق الحكومي مطلوب..السجيني: ضرورة تغيير الكود من حديد لمواد أخرى

بعد زيادة حالات الموت بها.. ابحث عن مافيا سرقة أغطية البالوعات

نائبة أسيوط تطالب مواطنى المحافظة بإبلاغها عن بالوعات الصرف الخطرة

فيديو يرصد سرقة أغطية البالوعات.. والصرف الصحي بالقاهرة: سرقة 5500 غطاء سنويا.. فيديو

ترشيحاتنا

طالب يضربه زملاؤه بـ وحشية داخل حمام مدرسة.. مشهد صادم

شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية

بعد ظهورها مع محمد صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء البرازيلية

شرط صادم من كاف يمنع عمل عصام عبدالفتاح بـ الاتحاد الإماراتي

فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة.. شاهد

صراع ثلاثي شرس داخل النادي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور