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أخبار العالم

سر غضب إسرائيل بعد جوائز نوبل في الاقتصاد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الاقتصاد للأمريكيين، أبهجيت بانيرجي، ذو الأصول الهندية، وإستر دوفلو، ذات الأصول الفرنسية، والأمريكي، مايكل كريمر، عن أبحاثهم وأعمالهم في مجال محاربة الفقر في العالم.

وتعد إستر دوفلو ثاني امرأة تفوز بجائزة نوبل للاقتصاد في تاريخ هذه المكافأة، وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة تمت مكافأتهم على "إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم".

لكن يبدو أن نتيجة الاختيار في منح الجائزة هذا العام لم ترق للجانب الإسرائيلي الذي له تجارب كثيرة في الفوز بهذه الجائزة المرموقة، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه كان هناك إسرائيليين أثنين من بين أبرز المرشحين لجائزة نوبل في الاقتصاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البروفيسور، يشواع أنجريست، الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة وخبير في اقتصاديات العمل واقتصاديات التعليم، والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية والأمريكية، كان من أبرز المرشحين المفضلين لهذا العام.

وأضافت الصحيفة أن أستاذ العلوم بجامعة هارفارد، البروفيسور الحنان هيلبمان من إسرائيل والبروفيسور برينستون جين جروسمان من الولايات المتحدة، كانا أيضا من أبرز المرشحين. وكلاهما خبراء في التجارة الدولية والتنمية.

جدير بالذكر أنه في عام 2002 فاز الإسرائيلي الأمريكي، دانيال كانمان، بجائزة نوبل في الاقتصاد لدمجه الرؤى من الأبحاث النفسية في العلوم الاقتصادية ولا سيما فيما يخص الحكم وصناعة القرار عند الإنسان في ظل الارتياب.
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