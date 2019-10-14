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توك شو

بعد نكسة 67.. أستاذ تاريخ: الشعب أدرك المؤامرة ورفض تنحي عبد الناصر.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:01 م
جمال شقرة
جمال شقرة
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هاني حسين
قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن جينات الشعب المصري هي ما حركته لمنع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من التنحي بعد نكسة 67، مضيفا:" الشعب أدرك أنها مؤامرة وقرر دعم عبد الناصر ومنعوه من التنحي".

وأضاف جمال شقرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نكسة 67 مؤامرة كبرى على ثورة 23 يوليو والولايات المتحدة الأمريكية ضليعة في هذه المؤامرة.

وتابع جمال شقرة:" الشعب المصري أدرك أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم منحاز إلى مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري"، مضيفا:" قوى الثورة المضادة كانت متواجدة بعد 67 وكانوا يسخرون من الجيش المصري".
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