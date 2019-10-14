بعد نكسة 67.. أستاذ تاريخ: الشعب أدرك المؤامرة ورفض تنحي عبد الناصر.. فيديو

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن جينات الشعب المصري هي ما حركته لمنع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من التنحي بعد نكسة 67، مضيفا:" الشعب أدرك أنها مؤامرة وقرر دعم عبد الناصر ومنعوه من التنحي".



وأضاف جمال شقرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نكسة 67 مؤامرة كبرى على ثورة 23 يوليو والولايات المتحدة الأمريكية ضليعة في هذه المؤامرة.



وتابع جمال شقرة:" الشعب المصري أدرك أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم منحاز إلى مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري"، مضيفا:" قوى الثورة المضادة كانت متواجدة بعد 67 وكانوا يسخرون من الجيش المصري".

