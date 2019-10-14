بورش تايكان S4 تنطلق رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

أضافت بورش نسخة جديدة لمجال تايكان مع تدشين S4، وهي أسفل تيربو وتيربو S في المجال، بقوة تصل إلى 530 حصانا مع إمكانية شراء حزمة أداء خاصة للبطارية لرفعها إلى 571 حصانا، ما يجعلها أضعف بـ 100 حصان من تيربو و 187 حصانا من تيربو S الأعلى في المجال.



وتأتي تايكان S4 الجديدة بحزمة بطاريات 79.2 كيلو واط \س بمجال 405 كيلومترات، والذي يرتفع إلى 462 كيلومترا مع شراء الحزمة الاختيارية المذكورة بالأعلى، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 4.0 ثانية بسرعة قصوى 250 كم\س.



وتعتمد السيارة على موتورين كهربائيين ونظام دفع رباعي، مع تميزها عن تيربو وتيربو S بجنوط 19 إنش ايروديناميكي و مكابح حمراء ومشتت هواء أسود خلفي.



الداخلية تظل كما هي بلوحة عدادات رقمية منحنية وشاشة معلومات ترفيهية مركزية 10.9 إنش وجلود للمقاعد التي يمكن ضبطها كهربائيًا بـ 8 وضعيات مختلفة.



ويبدأ سعر بورش تايكان S4 من 103,800 دولار (390,000 ريال) مع فتح باب الطلبيات عليها وبدء التوصيل في يناير.